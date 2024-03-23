شكوى وزير الهجرة ضد حكومة الإقليم لمنعها عودة النازحين إلى مناطقهم أمام المحكمة الاتحادية

شكوى وزير الهجرة ضد حكومة الإقليم لمنعها عودة النازحين إلى مناطقهم أمام المحكمة الاتحادية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ستنظر المحكمة الاتحادية في 31 من اذار الجاري في شكوى مقدمة من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق ، ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ووزير داخلية الاقليم ريبر أحمد، للمطالبة بحسم وتنفيذ قرار مجلس الوزراء العراقي 24007 عام 2024 وأن يخضع من تمت مقاضاته لتنفيذ القرار.وتدعو الشكوى ، إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعودة النازحين في إقليم كردستان إلى ديارهم.

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