شكوى وزير الهجرة ضد حكومة الإقليم لمنعها عودة النازحين إلى مناطقهم أمام المحكمة الاتحادية

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الطالباني يجدد تأكيده على دعم قرارات المحكمة الاتحادية ويستنكر التشهير بها
المطلك:حجم الفساد في صلاح الدين هائل ومقرف
مصدر أمني:اعتقال القيادي في العصائب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة بجريمة ابتزاز الطالبات
البارزاني للسفيرة الأمريكية:من قال أن حزبنا قاطع الانتخابات؟
العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميا بنسبة البطالة والثالثة والثلاثون في درجة البؤس
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