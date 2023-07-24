شنيشل:المعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي سيكون في تركيا

شنيشل:المعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي سيكون في تركيا
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 بغداد / شبكة أخبار العراق- كشف راضي شنيشل المدير الفني للمنتخب الأولمبي، اليوم، أنه فضل أن تقام تحضيرات أسود الرافدين للتصفيات الآسيوية بمدينة البصرة قبل التوجه إلى الكويت التي تستضيف مباريات المجموعة السادسة في سبتمبر/ آيلول المقبل.واقترح شنيشل على اتحاد الكرة، إقامة التجمع الأول في تركيا بعد نهاية مباريات بطولة الكأس في السابع من أغسطس/ آب المقبل.وأشارت مصادر الى، أن الجهاز الفني سيعلن يوم غدٍ الثلاثاء القائمة المبدئية لمعسكر تركيا والتي ستضم مجموعة من اللاعبين المحليين والمحترفين.ولم يرد الاتحاد العراقي على طلب شنيشل بخوض مباريات ودية بالبصرة قبل التوجه إلى الكويت أواخر الشهر المقبل.وتقدم شنيشل بمواجهة النيجر وسوريا، ومازال ينتظر الجهاز الفني الموافقات الإدارية لتثبيت المباراتين بالمنهاج التحضيري.وكان شنيشل عقد اجتماعاً في وقت سابق مع جهازه المساعد لمناقشة مشوار المنتخب الأولمبي للمرحلة المقبلة.وقال شنيشل: “تحدثنا عن التحضيراتِ المقبلة للمنتخب الأولمبيّ والإعداد للتصفيات الآسيويّة المؤهلة إلى النهائيات القاريّة“.وأضاف: “ناقشنا أسماء اللاعبين بدقة، وكذلك المُعسكر التدريبيّ المُقرر إقامته بالشهر المُقبل والذي سيكون فرصةً مناسبةً لتجمع اللاعبين”.يذكر أن العراق، سيلعب بالمجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً إلى جانب الكويت وتيمور الشرقية ومكاو

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