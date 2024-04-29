شنيشل يرفع علامة الفوز على الفريق الياباني

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
صالح:الامتثال لقواعد الطلب الخارجي وقوة الاحتياطات الاجنبية وراء انخفاض أسعار صرف الدولار في السوق
شركة توتال تعلن إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال العام المقبل
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
نواب الحشد الشعبي يطالبون حكومتهم بطرد السفيرة الأمريكية من العراق
مصدر برلماني:اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية تكريسا للفرقة والتخلف خدمة للمشروع الإيراني
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
صالح:الامتثال لقواعد الطلب الخارجي وقوة الاحتياطات الاجنبية وراء انخفاض أسعار صرف الدولار في السوق
شركة توتال تعلن إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال العام المقبل
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
السوداني:العراق يتطلع إلى تعاون اقتصادي أوسع مع السعودية
النفط النيابية تقرر استضافة وزير النفط لمناقشة التجاوزات الكويتية في سحب النفط العراقي
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
حزب بارزاني:لن ندفع ديناراً واحداً إلى بغداد وغصبا على أنف الأخيرة إرسال( 950 )مليار ديناراً شهرياً لحكومة الإقليم
الزراعة النيابية:السوداني خائن جعل تركيا تتحكم بالثروة المائية العراقية
الأعرجي أمام الروس وإيران..يجب طرد القوات الأمريكية من العراق خلافا لتصريحات السوداني
مصدر سياسي:السامرائي حوت فاسد غير خاضع للمساءلة لكونه إطاري
حزب كردي: من ينصاع لأوامر حزب بارزاني جبان ومتخاذل لا يستحق الاحترام
-
- اذاعة INN