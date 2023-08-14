شنيشل يعلن عن استعداد الأولمبي للتصفيات الآسيوية

شنيشل يعلن عن استعداد الأولمبي للتصفيات الآسيوية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواصل منتخبنا الأولمبيّ لكُرةِ القدم، الاثنين، تحضيراته اليوميّة في ملعبِ البرج في جامعةِ بغداد استعداداً للتصفياتِ الآسيويّة المُزمع انطلاقها في السادس من شهر أيلول المُقبل وحضر التدريبات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد غانم عريبي. وقال المديرُ الفنيّ للمُنتخبِ الأولمبيّ، راضي شنيشل: “تتواصل استعداداتنا في معسكرِ بغداد على قدمٍ وساقٍ قبل التوجُّهِ في الـ18 من الشهر الحالي إلى البصرة لخوضِ المحطةِ الإعداديّة الأخيرة قبل التوجُّهِ إلى الكويت”.وأضاف: “لكل منتخبٍ ظروفه الخاصة على صعيدِ الاستعداد، لذا فالجهازُ الفنيّ تكيفَ مع الظروفِ الراهنة لتَطبيق الحدِ الأعلى من المُفرداتِ التدريبيّة استعداداً لانطلاق التصفيات”.وبيّن: “في طليعةِ الأهمية بالنسبة لنا أن نخوضَ المبارياتَ التجريبيّة التي من شأنها أن تكشفَ السلبياتَ، ووضع المعالجات المناسبة قبل الدخول في غمار التصفياتِ الرسميّة”.ولفت إلى، أن “المنتخبَ سيخوض 4 مبارياتٍ في الإطار الوديّ أمام كل من السودان على دفعتين، إضافةً إلى اليمن وعمان في معسكر البصرة”.واختتم المُديرُ الفنيّ للمنتخب الأولمبيّ حديثه قائلاً: “أشكرُ أبنائي اللاعبين على الجُهودِ الحثيثة التي يبذلونها في المُعسكرِ من أجل الوصول للجاهزيّةِ التامة على الرغم من الموسم الكرويّ الطويل الذي خاضوه”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *