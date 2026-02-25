شهر نيسان المقبل بطولة العراق الدولية للتنس في السليمانية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لتنس الطاولة، اليوم الأربعاء، إقامة بطولة العراق الدولية في محافظة السليمانية خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

وقال أمين سر الاتحاد، هيفي طه، في حديث صحفي، إن بطولة العراق الدولية ستقام في قاعة “شيركو فارس” في السليمانية بمشاركة عربية ودولية واسعة، مبيناً أن منافسات البطولة حُددت للفترة من 22 ولغاية 25 نيسان المقبل.

وأوضح أن “الفئات العمرية المعتمدة للمشاركة هي 11 و13 و15 و17 و19 سنة لكلا الجنسين”، مشيراً إلى أن “الاتحاد أكمل تجهيز لاعبي المنتخب الوطني لهذه الفئات استعداداً للمشاركة في البطولة المرتقبة”.

وأضاف طه، أن العراق وجّه دعوات رسمية إلى الاتحادات العربية ونظرائه في مختلف قارات العالم للمشاركة في الحدث، متوقعاً أن تشهد البطولة حضوراً كبيراً، ولاسيما بعد أن أبدى عدد من الدول استعدادها للمشاركة.

وختم حديثه بالقول إن الاتحاد يواصل استكمال جميع الإجراءات التنظيمية، حيث تم تجهيز أماكن التدريب والإقامة، فضلاً عن توفير المتطلبات اللوجستية اللازمة لإنجاح البطولة بالشكل الأمثل.