صافرة نسوية عراقية لقيادة مباريات نخبة اليد

صافرة نسوية عراقية لقيادة مباريات نخبة اليد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، الأربعاء، إشراك عناصر نسوية تحكيمية لقيادة مباريات دوري النخبة لكرة اليد للموسم 2024 -2025.‏وقال عضو المكتب الإعلامي للاتحاد، حسام عبد الرضا،في حديث صحفي، إن الاتحاد وبالاتفاق مع لجنة الحكام، قرر تسمية حكمات نساء لقيادة مباريات من دوري النخبة لكرة اليد، اعتباراًُ من اليوم.‏وأضاف أن “الاتحاد قرر السماح لحكمات عراقيات من البصرة واربيل لإدارة مباريات دوري النخبة، وهذا يحدث لأول مرة بتاريخ لعبة اليد في العراق لدوري النخبة .‏وأوضح عبد الرضا، أن الحكمات تألفت من مجموعتين، الأولى من إقليم كوردستان العراق، والثانية من جنوب البلاد”، موضحاً أن “الحكمات من البصرة هن (زينب فالح حسين) و(فاطمة عصام)، وحكمات أربيل هن (شاگوڵ مجید أحمد) و(تینا کریم محمد).

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *