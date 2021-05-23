صالح:إيرادات العراق من النفط بلغت ألف مليار دولار ويجب إعادة ما سرق من المال العام

صالح:إيرادات العراق من النفط بلغت ألف مليار دولار ويجب إعادة ما سرق من المال العام
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، تقديمه مشروع قانون (استرداد عائدات الفساد) لاستعادة الأموال المنهوبة.وقال في كلمة له اليوم، ان “مجموعة إيرادات العراق من النفط بلغت الف مليار دولار، تمت بصفقات مع الخارج، وان القانون يعمل على استعادة الأموال التي هدرت بالفساد”.ودعا الى “تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف ضد داعش، مشيرا الى ضرورة تجفيف منابع الفساد، لان الفساد والإرهاب متلازمان، ويدين احدهما الاخر”.وعدّ ، ان “الفساد يعطل فرص التنمية والتقدم، وبسببه خرج المتظاهرين مطالبين بوطن خالي من الفساد، وهذا يفرض علينا، وقفة جادة حازمة لمواجهة هذه الافة وعدم التهاون بها من اجل دولة قادرة ومقتدرة خالية من الفساد”.

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