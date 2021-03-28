صالح:العراق لن يلجأ للاقتراض إذا بلغ سعر النفط 70 دولاراً

صالح:العراق لن يلجأ للاقتراض إذا بلغ سعر النفط 70 دولاراً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد (28 آذار 2021)، ضرورة توفير صندوق استقرار الموازنة العامة لعام 2021، فيما أشار إلى أن العراق لن يلجأ للاقتراض إذا بلغ سعر النفط 70 دولاراً.ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن صالح قوله، إنه “لابد من توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سياديّ تحوُّطيّ من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلّب أو الهبوط في استدامة الايرادات، لكون عوائد النفط تشكل أكثر من 92% من اجمالي الإيرادات العامة في الموازنة”.وأضاف، أن “سعر برميل النفط ينبغي له ألَّا يقلّ عن 70 دولاراً لبلوغ موازنة متوازنة من دون اللجوء الى الاقتراض لتمويل العجز السنوي في الموازنة العامة”.ويوم أمس، أكد صالح أن إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، سيقلل نسبة الفقر في العراق، فيما أشار إلى أن تأخيرها إلى الآن، يعني خسارة 25 في المئة من الرؤية المالية للسنة.وقال في تصريح صحفي ، إنه “يُفترض بالموازنة العامة أنْ تحتوي على برامج للفقراء، ومنها تحسين مفردات البطاقة التموينيَّة من حيث ازدياد الكميَّة وتنظيم توزيعها”، مبيناً أنَّ “هناك إصراراً حكومياً على موضوع البطاقة التموينيَّة لمعالجة الفقر والتصدي له”.وأضاف، أنَّ “الحل لتقليل نسبة الفقر يكمن بإقرار الموازنة، لأنَّها تحتوي على برامج كثيرة، منها تشغيل الشباب واستثمارات جديدة وغيرها”.

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