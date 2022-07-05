صالح :العراق سيرجع إلى الإفلاس بعد إنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

صالح :العراق سيرجع إلى الإفلاس بعد إنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، من انهيار اسعار النفط.وقال صالح في حديث صحفي: إن “اسعار النفط لابد لها ان تنهار وتتراجع وان هذا الارتفاع اني ووقتي بسبب الحرب الاوكرانية الروسية”.واشار الى، “ضرورة الاستفادة من هذا الارتفاع عبر انشاء المشاريع الاستثمارية وكذلك مشاريع التنمية”.يذكر ان الوفرة المالية جراء بيع النفط ذهبت الى قانون الأمن الغذائي والتنمية الفاسد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *