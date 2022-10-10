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بالوثيقة..المالية النيابية تطالب بإنهاء تكليف وزير النفط من إدارة وزارة المالية
صالح وبلاسخارت يؤكدان على أهمية الخروج من الأزمة السياسية
تحالف الفتح:ضغوط إيرانية بالإسراع في تشكيل حكومة السوداني
حزب بارزاني: سنقاضي الكاظمي لفشله في تنفيذ إتفاق سنجار
الإطار:الصدر سيسيل لعابه أمام حصته في الحكومة المقبلة
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هجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف ومدن أوكرانيا أخرى
فرنسا:الإتفاقية التركية الليبية في مجال الطاقة خارج القانون الدولي للبحار
إتفاق بين أذربيجان وأرمينيا على ترسيم الحدود بينهما بمباركة أوروبية
استطلاع أمريكي..انخفاض شعبية بايدن إلى 36%
حاملة الطائرات “جيرالد آر فورد” الأمريكية تشارك في تدريبات الناتو
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تحالف الفتح:الكاظمي دمر العراق
وزارة البيئة:العراق يمتلك الخبرات الكافية لاستعادة نشاطه الذري السلمي
صالح :حاجة البلد تستوجب تأسيس مجلس اقتصادي دائم
شركة “هنوا”الكورية الجنوبية تتهرب من مسؤوليتها التعاقدية بشأن إكمال مشروع بسماية السكني
ضبط ( ٢٠ )شاحنة مخالفة للتعليمات و الشروط الاستيرادية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى
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اليوم..(6) مباريات بالدوري العراقي الممتاز
الموسوي رئيسا لاتحاد الجودو العراقي
اللأعب مبابي يتقاضى أعلى دخل بين لاعبي كرة القدم في أوروبا
اعتماد 18 فريقاً في منافسات الدوري الممتاز للموسم 2023- 2024 من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي للملاكمة يؤكد على قدرة العراق لاستضافة بطولة آسيا لفئة الأشبال
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