صالح وبلاسخارت يؤكدان على أهمية الخروج من الأزمة السياسية

صالح وبلاسخارت يؤكدان على أهمية الخروج من الأزمة السياسية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، مع مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أنه جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في البلد، حيث تم التأكيد على أهمية الخروج من الأزمة الراهنة بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات، والركون إلى الحوار الجاد الملتزم لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومجابهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلد وضمان الأمن والاستقرار، وتحقيق العيش الكريم الحر للمواطنين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *