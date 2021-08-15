صالح يؤكد على توفير البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة

صالح يؤكد على توفير البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، تأكيده ضرورة توفير البيئة المناسبة لانتخابات نزيهة تعكس خيارات العراقيين بعيداً عن التأثيرات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ، أن “صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت”.وأضاف البيان، أن “اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وضرورة تضافر الجهود في تعزيز الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين”.وأكد صالح، “أهمية توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة في تشرين الأول، وبما يضمن نزاهتها وعدالتها في مختلف مراحلها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب، والإشارة إلى دور المراقبين الأمميين في هذا الصدد”.

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