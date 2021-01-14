صالح يؤكد على جنكي التمسك بالحوار وإبعاد قوت الشعب عن الخلافات السياسية

صالح يؤكد على جنكي التمسك بالحوار وإبعاد قوت الشعب عن الخلافات السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس (14 كانون الثاني 2021)، لرئيس الاتحاد الوطني المشترك، لاهور شيخ جنكي، ضرورة التمسك بالحوار وإبعاد قوت الشعب عن الخلافات السياسية.وذكر إعلام رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب”.وأضاف البيان، أن “اللقاء، جرى خلاله بحث المستجدات السياسية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة التمسك بالحوار البنّاء والرغبة الجدية في تلبية مطالب المواطنين وفق مبدأ عدم زج قوت الشعب في الخلافات السياسية، من أجل الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة تشمل الموازنة المالية، ومسألة رواتب موظفي الإقليم باعتبارها حقاً دستورياً، وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي”.وأشار البيان إلى أنه “تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للوصول إلى رؤية مشتركة لما فيه مصلحة البلاد، وتعزز الاستقرار وتحقق طموحات جميع المواطنين في حياة حرة كريمة”.

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