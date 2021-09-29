صالح يؤكد على ضرورة مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية

صالح يؤكد على ضرورة مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، على ضرورة ضمان مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية.وذكر بيان رئاسي، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، عدداً من مطارنة وأساقفة الكنيسة الشرقية القديمة في العالم ضم غبطة المطران مار يعقوب دانيال الوكيل البطريركي، ونيافة الأسقف مار كوركيس، ونيافة الأسقف المرتسم حديثاً مار شمعون دانيال”.واضاف البيان، أن “في مستهل اللقاء، هنأ الرئيس برهم صالح نيافة الأسقف مار شمعون دانيال بمناسبة رسامته أسقفاً على العراق ومعاونا بطريركياً في كاتدرائية مريم العذراء في بغداد، متمنياً له التوفيق في مهامه، فيما قدّم نيافة مار شمعون دانيال شكره وتقديره لرئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة لشؤون المسيحيين في البلد”.وقال الرئيس، حسب البيان، إن “المسحيين مكونٌ أصيلٌ في البلد، ولهم إسهاماتٌ كبيرة في مختلف جوانب الحياة إلى جانب أقرانهم من باقي المكونات”، مشدداً على “ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية”.

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