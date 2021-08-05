صالح “يثمن” الدور الإيراني في استقرار العراق!!

صالح “يثمن” الدور الإيراني في استقرار العراق!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس ، اثناء استقباله أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة.وقال المكتب الإعلامي، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل ظهر اليوم، في مقر إقامته في طهران، أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام  محسن رضائي“.وأضاف المكتب في بيانه أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين اللذين تجمعها روابط وثيقة“.وبيّن أنه “جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية”، مشيراً إلى أن “الطرفين أكدا على اهمية تخفيف حدة التوترات عبر التلاقي والحوار“.وقال الرئيس برهم صالح، بحسب البيان إن “العراق يعمل على تعزيز علاقاته المتوازنة ودعم مسارات الحوار والتقارب من اجل إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة“. من جانبه أكّد امحسن رضائي “دعم الجمهورية الإسلامية في إيران لأمن واستقرار العراق ، مشيداً بالمساعي العراقية لصالح إيران في تخفيف توترات المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *