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صالح يصادق على قانون الموازنة
العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين ضمن الإطار الإستراتيجي
البنك المركزي يشارك في ورشة عمل مع صندوق النقد العربي
أهالي الانبار:حكومة الكاظمي الأسوأ بعد 2003
الاقتصاد النيابية:قرار الكاظمي برفع سعر صرف الدولار وفتح استيراد المحاصيل الزراعية والدواجن جريمة لاتغتفر
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- رياضية
العيداني “يتعهد”بعدم قيام الميليشيات باختطاف الفرق المشاركة في بطولة خليجي 25
العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو
زين الدين:أملي كبير بفوز ريال مدريد في بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم
مصدر رياضي:أعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية قرروا اللجوء للقضاء لحسم عدم ازدواج المناصب
مصدر رياضي:توافد أعضاء ممثلي الاتحادات الخليجية الى البصرة لبحث استضافة بطولة خليجي 25
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- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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