صالح: (150) مليار دولار حجم الأموال المهربة خارج العراق

صالح: (150) مليار دولار حجم الأموال المهربة خارج العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، عن حجم الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.وقال صالح، في مقابلة متلفزة، إن “أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 وحتى الان تصل لنحو ألف مليار دولار”.وأضاف، أن “التقديرات تشير الى ان الأموال المنهوبة من العراق الى الخارج 150 مليار دولار”، مشددا على “العمل على استعادتها وطلبنا من العالم تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش”.وتابع صالح، أن “عدد نفوس العراق الان 40 مليون نسمة، وفي عام 2035 سيصل الى 80 مليون نسمة”.وبين، أن “الطلب العالمي على النفط في 2030 سينخفض بسبب السياسات البيئية في العالم، وسينعكس على تراجع دخل ليس العراق فحسب، بل كل المنطقة، وعلينا الانطلاق نحو اطر تعاون تأخذ في الاعتبار هذه الحقائق”.

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