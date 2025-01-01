صحيفة:الطريق مسدود تجاه وقف إطلاق النار في غزة

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منظمة بدر:موقف حكومة السوداني تجاه سوريا الجديدة هو نفس الموقف الإيراني
اليوم..أسعار صرف الدولار= 152500 ديناراً
حزب طالباني:تركيا تنتهك السيادة العراقية بحجة مكافحة حزب الـppk
مصدر إطاري:إيران لن تسمح لأمريكا بتحويل النظام السياسي في العراق إلى علماني
حزب بارزاني:لن نمنح حزب طالباني لا رئاسة الإقليم ولا رئاسة الحكومة
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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مصدر حشدوي:جرف الصخر لن تعود للسيادة العراقية إلا بأمر إيراني
الداخلية:ضبط أكثر من (6) أطنان من المخدرات الإيرانية خلال 2024
الفياض:سندافع عن المشروع الإيراني حتى الموت
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان:اعتقال (40) ألف تاجر مخدرات خلال (3)سنوات
خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
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