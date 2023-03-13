صحيفة أمريكية:انتشر الإرهاب في الشرق الأوسط بعد الاحتلال الأمريكي للعراق

صحيفة أمريكية:انتشر الإرهاب في الشرق الأوسط بعد الاحتلال الأمريكي للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت صحيفة “الواشنطن اكسامنر” الأمريكية في تقرير لها ،اليوم الاثنين،  بــ”الفشل الأمريكي” في العراق.وقالت في تقرير تحليلي ، إن “الولايات المتحدة والتي انفقت ما يقارب 8 ترليون دولار على حرب العراق، وتسببت بنزوح اربع ملايين ونصف المليون عراقي ومقتل ما يزيد عن 600 الف بحسب اخر احصائيات مركز لانسيت بهدف “القضاء على خطر يهدد العالم”، انتهى بها المطاف بــ “خلق اخطار اكبر”.واضافت ان “الولايات المتحدة وفي سبيل تجفيف مستنقع للذباب، في إشارة الى نظام صدام حسين، انتهى بها المطاف بخلق “اكبر بيئة حاضنة وناشرة للارهاب في العالم”، مبينة أن “تلك البيئة التي خلقت على يد الولايات المتحدة الامريكية قادت لظهور داعش، التنظيم الإرهابي الأكبر منذ عصر البلشفية”.ووصفت الصحيفة، التصرفات الامريكية وما قادت اليه داخل العراق وتسببت به في المنطقة بانها “جريمة بحق العرق البشري”، متسائلة “كيف يمكن للديمقراطيات الليبرالية المقادة من قبل الاكاديميين ومختصي السياسة الخارجية ان يرتكبوا مثل هذه الجرائم”.

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