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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال الأيام الخمسة الماضية
حزب الدعوة:المالكي وجه السوداني بالتريث في تغيير المحافظين
نائب:مطالب حزب بارزاني بشأن الموازنة غير منطقية
صحيفة أمريكية:تعاون روسي إيراني لاستهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق
سنجاري:البارزاني المخول الوحيد بالتصرف المالي في إيرادات بيع النفط من الإقليم
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الأحزاب الفاسدة خلال الأيام الخمسة الماضية
نائب:مطالب حزب بارزاني بشأن الموازنة غير منطقية
سنجاري:البارزاني المخول الوحيد بالتصرف المالي في إيرادات بيع النفط من الإقليم
مصادر حكومية وبرلمانية:(30) مليون دولار سنوياً نفقات “الإيفادات الخارجية” للرئاسات الثلاث
نائب:نحاول”التقليل”من عجز الموازنة الكارثي
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سنجاري:البارزاني المخول الوحيد بالتصرف المالي في إيرادات بيع النفط من الإقليم
مصادر حكومية وبرلمانية:(30) مليون دولار سنوياً نفقات “الإيفادات الخارجية” للرئاسات الثلاث
ائتلاف المالكي:تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات بعد إقرار الموازنة
مصدر مسؤول:حكومة السوداني متواطئة مع إيران في تعطيل الخدمة الكهربائية
النقد الدولي:العراق سيعاني من عجز مالي كبير في حالة عدم تحسين إدارته المالية
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- اذاعة INN