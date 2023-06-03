صحيفة أمريكية:تعاون روسي إيراني لاستهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق

صحيفة أمريكية:تعاون روسي إيراني لاستهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية من خلال تقرير نشرته الخميس الماضي عن “وثائق سرية” حصلت عليها من الاستخبارات العسكرية الأمريكية تتحدث عن وجود “استعدادات إيرانية” لاستخدام “نوع جديد من الأسلحة” لاستهداف القوات الامريكية في سوريا  والعراق بالإضافة الى وجود “تعاون” مع روسيا لطردها من المنطقة والعراق. وقالت الصحيفة ، إن “ايران اختبرت خلال الفترة الماضية نوعا جديدا من العبوات الخارقة للدروع تعرف باسم “أي اف بي” والقادرة على تدمير الدبابات الامريكية بسهولة، حيث كشفت الوثائق ان ايران قامت بتدريب مجموعات مسلحة على استخدام العبوات الجديدة وتنوي “نشرها في سوريا  والعراق لاستهداف القوات الامريكية”. وأضافت الصحيفة ، أن “الوثائق كشفت أيضا عن وجود تعاون عسكري مع روسيا تهدف إيران من خلاله الى طرد القوات الأمريكية من المنطقة والعراق”، متضمنا ذلك تعاون مع سوريا لاخراج القوات الامريكية من الشرق السوري بهدف إعادة سيطرة حكومة دمشق على الابار النفطية التي تحتلها الولايات المتحدة حاليا، بحسب وصفها”. الخبير في الشؤون الأمنية ضمن معهد واشنطن مايكل نايت اكد للصحيفة أن “إيران “باتت أكثر استعدادا لتحمل المخاطر مع الولايات المتحدة الأمريكية”، مشددا “استخدام هذا النوع الجديد من العبوات سيؤدي حتما الى مقتل العديد من الجنود الأمريكيين”. يشار إلى أن “الحكومة الامريكية تراجعت عن قرار سابق بالانسحاب من العراق بعد إعلان سفيرتها في البلاد ان القوات الامريكية “لن تغادر العراق”، الامر الذي اشارت الصحيفة الى كونه أحد أسباب التصعيد الذي تنوي ايران انتهاجه ضد الولايات المتحدة في المنطقة قريبا”.

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