صندوق العراق للتنمية الخارجية:الشركة العربية للإنتاج والتصنيع الزراعي في السودان متوقفة عن العمل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن صندوق العراق للتنمية الخارجية التابع لوزارة المالية، اليوم الاثنين، توقف شركة واحدة من أصل أربع شركات استثمارية مع السودان.

وذكر الصندوق، في تقرير ، أن “العراق لديه استثمارات مع السودان في أربع شركات”، مبيناً أن “هذه الاستثمارات هي بعملة الجنيه السوداني و بالدينار الكويتي”.