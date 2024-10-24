صندوق النقد الدولي يتوقع بارتفاع نسبة التضخم في العراق في 2025

صندوق النقد الدولي يتوقع بارتفاع نسبة التضخم في العراق في 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في اكتوبر تشرين الاول الجاري لمؤشر التضخم للدول العربية، مبينا ان العراق سيرتفع فيه مؤشر التضخم بشكل طفيف في العام 2025.وبحسب الجدول ، فان “مؤشر التضخم السنوي في العراق سجل في العام 2024 نسبة 3.2% مقارنة ما سجل في العام 2023 البالغ 4.4% وفي العام 2022 الذي سجل 5%”.وتوقع صندوق النقد أن “يرتفع مؤشر التضخم في العراق بشكل طفيف العام المقبل 2025 ليبلغ 3.5% وينخفض المؤشر التضخم في العام 2029 ليبلغ 3%”.وأشار الجدول الى ان “عمان ستشهد اقل تضخم من بين الدول العربية في العام 2025 ليبلغ 1.3% فيما سيكون اعلى تضخم من نصيب السودان وبواقع 200.1%”.

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