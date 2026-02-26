صندوق ​النقد الدولي: الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي وإيرادات طموحه

صندوق ​النقد الدولي: الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي وإيرادات طموحه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ‌صندوق ​النقد الدولي، الخميس، إن الحكومة المركزية ⁠السورية اختتمت عام 2025 بفائض ‌بسيط في الميزانية ‌وإن توقعاتها للإيرادات ‌طموحة لكن ‌قابلة ‌للتحقيق.وأضاف الصندوق في ​بيان ‌مع ​ختام ⁠فريقه زيارة ​إلى ⁠دمشق “يواصل الاقتصاد السوري إظهار ⁠علامات ⁠التعافي، مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي نتيجة لتحسن ‌ثقة المستهلكين والمستثمرين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *