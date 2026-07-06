صولة الزيدي حديث الساعة.. ماذا يقول تحالف “الإعمار والتنمية”؟

لم يكن اعتقال وكيل وزير النفط السابق عدنان الجميلي مجرد حدثٍ قضائي عابر، بل تحول سريعاً إلى مادةٍ للصراع السياسي والإعلامي، بعدما حاولت بعض الأطراف ربط القضية بتحالف “الإعمار والتنمية” ورئيسه محمد شياع السوداني، في إطار حملة هدفت إلى تحميل الائتلاف مسؤولية سياسية عن أفعال تُنظر إليها قانونياً على أنها مسؤولية فردية تخضع للتحقيق والقضاء. لكن طريقة تعامل تحالف “الإعمار والتنمية” مع هذه التطورات عكست مساراً مختلفاً عن الأساليب التقليدية التي اعتادت عليها القوى السياسية العراقية في الدفاع عن المسؤولين أو التشكيك بالإجراءات القضائية بمجرد توجيه الاتهام إلى أحد المنتسبين إليها أو المقربين منها. فمنذ الساعات الأولى لظهور القضية، لم يصدر عن التحالف أي موقف يتضمن الدفاع عن المتهم أو الطعن بالإجراءات القضائية، بل ركز خطابه على مبدأ أن مكافحة الفساد ينبغي أن تشمل الجميع دون استثناء، وأن أي شخص تثبت بحقه شبهات فساد يجب أن يخضع للتحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، بعيداً عن الانتماءات السياسية أو المواقع التنفيذية. وفي المقابل، حاول خصوم الائتلاف تصوير القضية على أنها ضربة مباشرة للتحالف، مستندين إلى أن الجميلي شغل منصباً تنفيذياً خلال المرحلة السابقة، إلا أن هذا الطرح واجهه الائتلاف بالتأكيد على أن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية، وأن وجود مسؤول ضمن مؤسسة حكومية لا يمنح أي جهة سياسية حق التدخل لحمايته أو تعطيل الإجراءات القانونية بحقه.

كما حرص قادة التحالف على عدم الدخول في سجالات إعلامية حادة، وتركوا مساحة أوسع للمؤسسات القضائية وهيئة النزاهة لاستكمال عملها، في رسالة مفادها أن الملفات يجب أن تُحسم داخل أروقة القضاء لا عبر المنصات الإعلامية أو حملات التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، برز موقف رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني بوصفه أحد المؤشرات المهمة في هذا المشهد، إذ لم يظهر أي تشنج أو اعتراض على حملة مكافحة الفساد التي تقودها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، بل عكست مواقفه دعماً واضحاً لاستمرارها، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلال القضاء وعدم تسييس التحقيقات أو توظيفها في الصراعات بين القوى السياسية. وهذا الموقف أسهم في تقليل فرص تحويل القضية إلى أزمة سياسية بين الحكومتين أو بين القوى المنضوية ضمن التحالفات المتقاربة، كما بعث برسالة مفادها أن مكافحة الفساد ينبغي أن تكون مشروع دولة لا مشروع حكومة بعينها.