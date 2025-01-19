صيد ثمين ..العيداني:قرضا بريطانيا سيمنح للبصرة بقيمة(1.3) مليار دولار

صيد ثمين ..العيداني:قرضا بريطانيا سيمنح للبصرة بقيمة(1.3) مليار دولار
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 البصرة / شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البصرة الولائي اسعد العيداني، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عن أهم التفاصيل المتعلقة بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى بريطانيا، فيما أشار الى أن الزيارة ستنعكس بشكل كبير على واقع العراق عامة والبصرة خاصة.العيداني قال في تصريح صحفي، إن “هناك قرضا بريطانيا سيمنح للبصرة قيمته مليار و300 مليون دولار وبفوائد قليلة سيتم الاستفادة منه”، ونحن نتظر وصول المبلغ للمباشرة بصرفه على ” المشاريع التي تخدم المحافظة”!.

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