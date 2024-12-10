ضبط شبكة لتجارة المخدرات في المناطق الشيعية أحد أفرادها إيراني الجنسية

ضبط شبكة لتجارة المخدرات في المناطق الشيعية أحد أفرادها إيراني الجنسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، بتفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات وضبط بحوزة أفرادها 150 كغم من المواد المخدرة من خلال تنفيذ “عملية امنية استباقية استخبارية ضد الإرهاب الصامت”.وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن العملية “امتدّت من محافظة بغداد إلى محافظة كربلاء وانتهت بمحافظة البصرة”.وأضافت أنه “وفقاً لقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تم ضبط (150) كيلو غراما من المواد المخدرة”.واشارت المديرية الى “إلقاء القبض على رئيس واعضاء الشبكة بالكامل التي تتكون من خمسة متهمين ضمنهم إيراني الجنسية”، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل”.

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