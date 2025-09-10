ضد الشعب..سفراء عوائل الخيانة والفساد يؤدون اليمين القانونية امام رشيد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدى سفراء العراق الجدد من عوائل الخيانة والفساد والفشل ، اليوم الأربعاء (10 أيلول 2025)، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في قصر بغداد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.وقال بيان لرئاسة الجمهورية ، إن ” الولائي رشيد بارك للسفراء الجدد تصويت مجلس النواب  بطريقة الغصب على تعيينهم، مؤكداً أن هذا التمثيل يمثل أمانة ثقيلة ومسؤولية كبرى في الدفاع عن مصالح العراق بالمحافل الدولية!!!!!”.وأشار البيان إلى أن “رئيس الجمهورية تحدث عن الأوضاع في العراق والتطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار، وضرورة نقل صورة العراق الجديد إلى المحافل الدولية، والعمل على تعزيز العلاقات الدولية وتشجيع الشركات الاستثمارية الكبرى على العمل في العراق”.وتابع البيان أن “السفراء الجدد عبّروا عن امتنانهم لهذه الثقة، مؤكدين التزامهم بحمل الرسالة الوطنية بأمانة!!!! والعمل على تعزيز صورة العراق !!ومصالحه على مختلف الأصعدة الدولية!!”.

