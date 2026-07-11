ضربة جديدة للفساد الجمركي.. ضبط 10 أطنان من مواد طبية متلاعب بمنشئها في كركوك واعتقال متهمين

تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من إحباط محاولة تمرير شحنة كبيرة من المواد الطبية المستوردة بعد التلاعب ببيانات منشئها في أحد المنافذ الجمركية بمحافظة كركوك، فيما جرى توقيف شخصين على ذمة التحقيق.

ووفق معلومات محلية، فإن محققي مكتب تحقيقات كركوك ضبطوا أكثر من 10 أطنان من المواد الطبية في جمرك دارمان شرقي المحافظة، بعد اكتشاف تغيير في معاملاتها الرسمية وإظهارها على أنها مواد محلية الصنع خلافاً لحقيقتها.

وباشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مع استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، في إطار ملاحقة عمليات التلاعب بالمعاملات الجمركية ومنع تمرير البضائع خارج الضوابط المعتمدة.

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع إجراءات رقابية وقضائية متواصلة ضد ملفات الفساد، إذ صدر حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة عامين بحق معاون مدير مديرية التسجيل العقاري السابق في كركوك، بعد إدانته بالتسبب عمداً بإلحاق أضرار بالمال العام.

وفي بابل، ألقت قوة من هيئة النزاهة الاتحادية القبض على مهندس يعمل في دائرة الكهرباء بمنطقة حي شبر، على خلفية قضية قيد التحقيق.

كما أعلن جهاز الأمن الوطني في البصرة إحباط عملية تهريب لشحنات تجارية كبيرة، والإطاحة بـ12 متهماً بينهم ثلاثة موظفين، مع تقدير الأضرار والمخالفات المالية بنحو 19 مليار دينار عراقي.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة واسعة لملاحقة ملفات الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام، والتي توسعت لتشمل مسؤولين وموظفين وشخصيات مرتبطة بملفات مالية وإدارية مختلفة.