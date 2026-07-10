ضربة للدينار من داخل المصرف.. اعتقال مسؤولين في الرافدين بملف تحويل الـ50 ألف إلى ألف

في ضربة جديدة لملفات الفساد المالي، نفذت قوة مشتركة من هيئة النزاهة الاتحادية وقوات “سوات” في محافظة الديوانية، مساء الخميس، عملية أمنية أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين في مصرف الرافدين، على خلفية شبهات تلاعب بالعملة واختلاس أموال.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود عملية تغيير لفئات نقدية، تضمنت تحويل أوراق من فئة 50 ألف دينار إلى فئة ألف دينار، ما تسبب بضرر مالي قُدّر بنحو مليار و600 مليون دينار.

وجاءت العملية بعد سلسلة من المتابعات والتحريات التي قادت إلى تحديد المتورطين، حيث جرى توقيف عدد من المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كامل شبكة المتورطين واستعادة الأموال محل القضية.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة إجراءات رقابية وأمنية متصاعدة تستهدف ملفات الفساد المالي داخل المؤسسات الحكومية، في وقت تؤكد فيه الجهات المختصة أن أي عبث بالمال العام سيكون تحت طائلة الملاحقة والمساءلة.