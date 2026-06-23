ضرب قلب الطاقة القطرية.. وبغداد تؤكد تضامنها مع الدوحة

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن العراق يقف إلى جانب دولة قطر الشقيقة حكومةً وشعباً في مواجهة تداعيات الحادث، معرباً عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وعودة المفقودين سالمين.

وأكدت بغداد ثقتها بقدرة المؤسسات والجهات المختصة في قطر على احتواء آثار الحادث والتعامل مع تداعياته بكفاءة عالية، مشيدةً بالإجراءات المتخذة لحماية الأرواح والحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية، ومتمنيةً للشعب القطري دوام الأمن والاستقرار.

ويأتي الموقف العراقي عقب الانفجار الذي وقع في منشأة “برزان” لتزويد الغاز داخل مدينة رأس لفان الصناعية، أكبر مركز لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث دوّى الانفجار في مناطق واسعة من العاصمة الدوحة وأثار حالة من الاستنفار لدى الجهات المعنية.

ووفقاً لما أعلنته شركة قطر للطاقة، فقد وقع الحادث أثناء بدء العمليات التشغيلية في إحدى الوحدات الصناعية، ما تسبب باندلاع حريق أعقبه انفجار كبير داخل المنشأة.

وفي أحدث حصيلة رسمية، أكدت الشركة مصرع 13 شخصاً وإصابة 54 آخرين، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 18 مفقوداً، بالتزامن مع فتح تحقيق فني للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.