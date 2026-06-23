ضرب قلب الطاقة القطرية.. وبغداد تؤكد تضامنها مع الدوحة

ضرب قلب الطاقة القطرية.. وبغداد تؤكد تضامنها مع الدوحة
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