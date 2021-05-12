طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن أعنف الغارات على غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن أعنف الغارات على غزة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أعنف سلسلة غارات على مدينة غزة منذ بدء العدوان على القطاع.وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بأكثر من 40 غارة في آن واحد جميع المقرات والمواقع الواقعة داخل مجمع الجوازات، وفي محيط مجمع أنصار غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين، لا سيما الأطفال والنساء منهم.

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