“طهران تستقبل الجميع.. العراق يشارك بوفود سياسية متتابعة في مشهد وداع لافت”

مشهد سياسي مزدحم في طهران.. وفود عراقية رسمية وحزبية تتقاطر تباعًا إلى العاصمة الإيرانية للمشاركة في مراسم توديع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في صورة بدت أقرب إلى “قمة حضور جماعي” منها إلى زيارة بروتوكولية عابرة.

وبحسب بيانات رسمية، وصل رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، إلى جانب رئيس هيئة الحشد فالح الفياض وعدد من رؤساء الكتل السياسية، في تحرك واسع يعكس ثقل الحدث وحجم المشاركة العراقية فيه.

كما كان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى طهران، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم التشييع، وسط حضور إقليمي لافت من شخصيات رسمية وسياسية متعددة.

ويبدو المشهد في العاصمة الإيرانية أقرب إلى تجمع سياسي واسع متعدد المستويات، حيث تتقاطع الوفود والرسائل السياسية في لحظة وداع تحمل في طياتها أبعادًا بروتوكولية وسياسية تتجاوز الطابع الرسمي للحدث.