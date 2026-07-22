طهران تهدد: سنقصف أراضينا قبل أن تطأها القوات الأميركية

رفعت إيران، الثلاثاء، سقف تهديداتها للولايات المتحدة، معلنة استعدادها لاعتماد سياسة “الأرض المحروقة” إذا تعرضت لأي محاولة لاحتلال أراضيها، في أحدث تصعيد لفظي يواكب استمرار المواجهة العسكرية بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، إن بلاده ستدمر مواقع داخل أراضيها إذا حاولت القوات الأميركية السيطرة عليها، مؤكداً أن “هذا هو منطق الحرب”، في رسالة تعكس تشدد الموقف الإيراني مع دخول الضربات الأميركية يومها العاشر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير أميركية تحدثت عن إعداد وزارة الدفاع الأميركية خططاً لعمليات برية محدودة داخل إيران، لا ترقى إلى مستوى الغزو الشامل، لكنها قد تمتد لأسابيع أو أشهر بمشاركة آلاف الجنود.

وفي تصعيد موازٍ، لوّح النائب الإيراني أحمد بخشايش أردستاني بإمكانية توسيع نطاق المواجهة لتشمل أهدافاً في الكويت والبحرين إذا أقدمت واشنطن على احتلال أي جزء من الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن أي وجود أميركي على جزيرة خرج سيكون هدفاً مباشراً للرد الإيراني.

كما تزايدت خلال الساعات الماضية التكهنات داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية بشأن سيناريوهات توسع الصراع، مع تداول فرضيات تتحدث عن تحركات عسكرية محتملة رداً على أي تصعيد أميركي جديد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة والممرات الاستراتيجية.