ظهور أرض بشكل مفاجئ في الهند

وحظي الفيديو بنسبة مشاهدة عالية على

بسبب الغموض الذي يلف الظاهرة.

وأصاب ظهور الأرض في منطقة مغمورة بالمياه، استغراب الشخص مصوّر

، والذي طلب ممن معه التراجع للخلف، بينما واصلت الأرض في الارتفاع.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما الذي أدى إلى حدوث مثل هذه الظاهرة، إلا أن رواد مواقع التواصل حاولوا تقديم نظرياتهم الخاصة، حيث قال بعضهم أن الأرض ارتفعت بسبب نشاط

.

وذهب فريق آخر من رواد مواقع التواصل إلى تفسير الظاهرة بتصاعد الميثان المحصور في الأرض، حسبما ذكر موقع “إنديان إكسبريس”.