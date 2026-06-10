عاجل:إسقاط مروحية أمريكية يشعل فتيل المواجهة المباشرة مع طهران

دخلت المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر خطورة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء تنفيذ ضربات عسكرية وصفتها بـ”الدفاعية” ضد أهداف إيرانية، بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت القيادة أن العملية جاءت رداً على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز، معتبرة أن الضربات تمثل “رداً متناسباً” على ما وصفته بـ”العدوان الإيراني غير المبرر”.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي غارات استهدفت مناطق في سيريك وقشم جنوبي البلاد، وسط حالة من الترقب لمآلات التصعيد المتسارع بين الطرفين.

وكان ترامب قد اتهم إيران في وقت سابق بإسقاط المروحية الأمريكية، متعهداً برد حاسم تفرضه “الضرورة”، فيما أعلنت “سنتكوم” أن طاقم الأباتشي المكون من عنصرين تم إنقاذه بنجاح عبر طائرة أمريكية مسيّرة بحرية، بعد سقوط المروحية في واحدة من أخطر الحوادث العسكرية التي شهدها مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة.