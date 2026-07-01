عاجل :المنطقة الخضراء تشتعل فجراً… إطلاق نار بعد رصد طائرة مسيّرة فوق بغداد

فجرٌ متوتر في قلب العاصمة بغداد، شهدت المنطقة الخضراء إطلاق نار عقب رصد طائرة مسيّرة صغيرة فوقها، ما استدعى تدخلاً فورياً من القوات الماسكة للأرض.

ووفق تصريح لرئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، فقد تم رصد الدرون والتعامل معها بشكل مباشر، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر تُذكر.

ويأتي هذا الحادث في ظل إجراءات أمنية مشددة داخل المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، بالتزامن مع تحركات أمنية أوسع تشهدها العاصمة، تشمل حملات لمكافحة الفساد واعتقال عدد من المسؤولين.

المشهد يعكس حالة يقظة أمنية مستمرة في واحدة من أكثر مناطق بغداد حساسية، حيث يبقى أي تحرك جوي غير مصرح به تحت المراقبة الفورية والاستجابة السريعة.