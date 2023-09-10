عالميا..5% نسبة التضخم في العراق لعام 2022

عالميا..5% نسبة التضخم في العراق لعام 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتلّ العراق المرتبة الـ 122 عالميا و التاسعة عربيا بأعلى معدل للتضخم للعام 2022 بحسب مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات.وقالت المجلة في تقرير لها اليوم، ان “أسعار المستهلك تتعرض للتشوه بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، ونتيجة لهذا فإن معدلات التضخم ترتفع في نصف بلدان العالم تقريباً، حيث تصل معدلات التضخم إلى خانة العشرات أو أعلى”، مشيرة الى انه “لم يدرج في الجدول 28 بلدا لعدم وجود احصائية رسمية لها في العام 2022 كإيران وانغولا ولبنان التي وصل التضخم في الاخيرة في العام 2021 نحو 155%”.واشارت الى ان “العراق جاء بالمرتبة الـ 122 عالميا من اصل 150 دولة مدرجة بالجدول وبالمرتبة التاسعة عربيا بأعلى معدل للتضخم حيث بلغ التضخم في العراق 5% في العام 2022 منخفضا عن العام 2021 الذي بلغ فيه 6% ، ومرتفعا عن العام 2020 الذي كان 1% “.

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