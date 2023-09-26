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إيران:بوجود السوداني صادراتنا للعراق سترتفع إلى 40 مليار دولار سنوياً
حزب طالباني يعلن استعداده لانتخاب رئيسا له خلال مؤتمره العام
وزارة التخطيط تعلن عن تنفيذ مسح مالي لشركات النقل والاتصالات في القطاع الخاص.
وزارة النفط: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آب الماضي
عالم الذرة الميليشياوي (العبودي) يشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية!!
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إيران:بوجود السوداني صادراتنا للعراق سترتفع إلى 40 مليار دولار سنوياً
وزارة التخطيط تعلن عن تنفيذ مسح مالي لشركات النقل والاتصالات في القطاع الخاص.
وزارة النفط: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آب الماضي
اليوم..سعر صرف الدولار=155500 ديناراً
السوداني يواصل المدح..أحزاب العملية السياسية لديها ثقة عالية بمسار حكومتي
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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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إيران:بوجود السوداني صادراتنا للعراق سترتفع إلى 40 مليار دولار سنوياً
سوالف إطارية..السوداني يُبشر العراقيين بـ”حل” أزمة المياه وأرتفاع سعر صرف الدولار
مسرور:ذكرى يوم استفتاء استقلال الإقليم انتصاراً لإرادة الكرد أمام الظلم
العلاق:40% من الحوالات الخارجية خارج المنصة الإلكترونية للبنك المركزي
نواب:كلمة السوداني في الأمم المتحدة تمجيد لحكومته الفاشلة تاركاً انتهاك سيادة البلد
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