عالم الذرة الميليشياوي (العبودي) يشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية!!

عالم الذرة الميليشياوي (العبودي) يشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عن رغبته بزيارة العراق.وكشف غروسي هذه الرغبة خلال استقباله وزير التعليم العالي والبحث العلمي صاحب الشهادة غير المعترف بها من جامعة بيروت الاسلامية التابعة لحزب الله اللبناني  نعيم العبودي على هامش اعمال المؤتمر العام في دورته السابعة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا المنعقد للمدة من 25 إلى 29 أيلول الجاري.وقالت وزارة التعليم في بيان ، ان أعرب غروسي خلال اللقاء عن “رغبته بزيارة العراق ودعم الوكالة الدولية له في مجال الاستخدام السلمي للطاقة”.وبحث الجانبان “دعم الوكالة الدولية للعراق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في العديد من المجالات العلمية التي تخدم بيئة التنمية المستدامة وأهدافها”>وأكد وزير التعليم “أهمية التعاون مع الوكالة الدولية في ميدان تجزئة وإنتاج النظائر المشعة وتمكين العراق من مكافحة مرض السرطان ودعم القطاع الزراعي ومكافحة الحشرات وتحلية مياه الآبار لأغراض الزراعة واستخدام الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء ومجابهة التغير المناخي وتعضيد برامج المعرفة في التخصصات النووية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية”.

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