عام من الحبس الغيابي.. القضاء يفصل في معركة الحلبوسي والجبوري

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الخميس، حكماً غيابياً بالحبس لمدة عام واحد بحق السياسي العراقي مشعان الجبوري، على خلفية دعوى قضائية رفعها رئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس حزب “تقدم الوطني” محمد الحلبوسي، إثر تصريحات اعتُبرت ذات طابع تهديدي.

وعلّق الجبوري على القرار عبر تدوينة نشرها في منصة “إكس”، قائلاً إن الحلبوسي “هدّد وتوعّد وشتم خصومه السياسيين ولم يُحاسب”، مضيفاً أن جهات أخرى متهمة بالطعن بالمقدسات أو التورط في قضايا خطيرة لم تواجه إجراءات مماثلة، وفق تعبيره.

وتعود جذور القضية إلى أواخر عام 2023، حين تقدّم الحلبوسي بشكوى رسمية ضد الجبوري بتهمة الإساءة إلى “رمز النظام الديمقراطي”، لتُحسم فصولها بحكم غيابي صدر عن محكمة الكرخ، في تطور جديد يضيف فصلاً قضائياً إلى واحدة من أبرز المواجهات السياسية والإعلامية بين الطرفين.