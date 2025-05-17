عباس يطالب بإنهاء سيطرة حماس على غزة

عباس يطالب بإنهاء سيطرة حماس على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في كلمته في مؤتمر القمة،السبت، إن “الخطوة الأخرى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، عبر إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع، وتسليم الفصائل كافة أسلحتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة بإشراف عربي ودولي وبشكل مهني، فضلاً عن عقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، مع تقدير جهود مصر في هذا السياق، إلى جانب دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة لتدمير البنية التحتية واحتجاز الأموال الفلسطينية”.وأكد أهمية، “التصدي للانتهاكات الإسرائيلية أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان والضمّ، واحترام الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، تحت الوصاية الهاشمية”، لافتاً إلى أن “السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني كاملة”.

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