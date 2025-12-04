عبد اللطيف:المالكي رئيس الحكومة المقبلة!!

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب والوزير الأسبق وائل عبد اللطيف، الخميس، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يُعد المرشح الأكثر قبولاً لتولي منصب رئيس الوزراء، عازياً عودته إلى المنصب لعدة أسباب ترتبط بالقبول السياسي والدعم داخل الإطار التنسيقي.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي ، إن ” رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يحظى بتأييد غالبية القوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي والحشد الشعبي وإيران، الأمر الذي يجعله الأقرب لتولي رئاسة الحكومة المقبلة”. وأضاف أن” المالكي يمتلك شخصية قوية ويعد من أكثر الشخصيات المؤثرة داخل الإطار، فضلاً عن حصوله على “ضوء أخضر” من القيادات الكردية خاصة خلال زيارته الأخيرة إلى أربيل ولقائه مع مسعود البارزاني، إضافة إلى قبول واسع من أغلب القوى السنية لقناعتها بأنه الشخصية الأقوى داخل الإطار.يذكر ان ضوابط الاطار تمنع ترشيح من شغل رئيس الحكومة سابقا كما ان المالكي عليه تهم تتعلق بتسليم ثلث العراق الى داعش وملف سبايكر وسرقة اكثر من 500 مليار دولار من المال العام والمتسبب الرئيسي في الطائفية وقتل الابرياء والتيار الصدري يرفضه.

