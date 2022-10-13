عبد اللطيف يتقدم على برهم صالح بفارق 58 صوت في الجولة الأولى

عبد اللطيف يتقدم على برهم صالح بفارق 58 صوت في الجولة الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتهت، قبل قليل عملية عد وفرز أصوات النواب المشاركين في انتخاب رئيس الجمهورية.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن”نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهور:
عبد اللطيف رشيد 157
برهم صالح 99″.
وسيصار إلى جولة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية باعلى الاصوات.

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