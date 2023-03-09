عبد المهدي للسوداني:عليك الاستفادة من تجربتي في الحكم !!

عبد المهدي للسوداني:عليك الاستفادة من تجربتي في الحكم !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار  رئيس الوزراء الأسبق الولائي عادل عبد المهدي، الخميس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي.ونشرت الصفحة الرسمية لعبد المهدي على موقع فيس بوك صوراً للقاء.وكان السوداني التقى عبد المهدي، في الثاني من شباط الماضي، وشهد اللقاء البحث في مجمل الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية العامة، والتطرق إلى أهمّ الملفات في مقدمتها تعزيز دور المقاومة الإسلامية وتنفيذ الإتفاقيات الاقتصادية مع إيران .وأكد عبد المهدي على السوداني قائلا له ” عليك الاستفادة من تجربتي في الحكم”!!.

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