عدنان الجميلي في قلب العاصفة.. ملفات مالية تطيح بمليارات الدينارات وممتلكات فارهة

أفاد مصدر أمني بأن قوة أمنية عثرت على مبالغ مالية كبيرة ومركبات حديثة خلال عملية تفتيش جرت في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وذلك ضمن إجراءات مرتبطة بملف فساد واسع في قطاع النفط.

وأوضح المصدر أن العملية أسفرت عن ضبط نحو 3 مليارات دينار عراقي (ما يعادل قرابة 2.3 مليون دولار)، كانت مخبأة داخل منزل أحد موظفي مصفى بيجي، وترتبط وفق المعلومات الأولية بملف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

وأضاف أن المضبوطات شملت أيضاً أربع مركبات حديثة من أنواع مختلفة، بينها Toyota Hilux وBMW وChevrolet Tahoe وCadillac، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لكشف مزيد من التفاصيل حول الشبكة المرتبطة بالقضية.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة حكومية موسعة لمكافحة الفساد، شملت خلال الأيام الأخيرة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين وموظفين حاليين وسابقين، على خلفية ملفات تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع.

وبحسب المعطيات القضائية، فإن ملف الجميلي بات محورياً في الحملة، بعد أن قادت التحقيقات إلى كشف أموال وممتلكات ومخازن مالية داخل منازل وأماكن مختلفة، بعضها كان مدفوناً تحت الأرض.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق أن إجمالي الأموال المضبوطة في القضية تجاوز 98 مليار دينار و11 مليون دولار، مع استمرار التحقيقات وتوسّع دائرة المتورطين، وسط مؤشرات على امتداد الملفات إلى بغداد وعدد من المحافظات وطالما شخصيات سياسية وإدارية بارزة.