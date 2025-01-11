عدنان حمد مدربا لنادي العروبة السعودي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن نادي العروبة السعودي، أمس الجمعة، تعاقده مع المدرب العراقي المخضرم عدنان حمد، لتولي قيادة الفريق خلال الموسم الحالي من دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يبدأ حمد مهامه التدريبية مع العروبة فور وصوله إلى السعودية، استعدادا للمباريات القادمة في الدوري.

يشار إلى أن العروبة يحتل حاليا مركزا متأخرا في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويأمل أن تسهم الخبرات التدريبية لعدنان حمد في تحسين أداء الفريق ونتائجه خلال الفترة المتبقية من الموسم.

يُذكر أن عدنان حمد بدأ مسيرته التدريبية مع نادي الزوراء العراقي عام 1996، وحقق معه عدة ألقاب محلية.

كما قاد منتخب العراق الأولمبي للوصول إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004.

ويُعد عدنان حمد من أبرز المدربين في المنطقة، حيث سبق له تدريب منتخبي العراق والأردن، بالإضافة إلى تجربة سابقة في السعودية مع نادي الأنصار خلال موسم 2005-2006.