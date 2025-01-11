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وزارة الداخلية:الباقي من إكمال الجدار الكونكريتي مع سوريا نحو (132)كم
حزب طالباني:حزب بارزاني وراء أزمة الرواتب في الإقليم وليس الحكومة الاتحادية
مسؤول حكومي:إيران تقطع المياه عن العراق والسوداني مستمراً في دعم اقتصادها وتجارتها الفاسدة
إيران:الحشد الشعبي الخط الأول للدفاع عن مصالح إيران ومقاتلة الأمريكان
مصدر سياسي:”نقاشات” لدمج بعض الميليشيات الحشدوية في الجيش
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المانيا تعارض مطلب ترامب بشأن الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو
فرنسا..رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا قريباً
الصفدي: الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري ويحترم إرادته
حركة حماس تعلن استعدادها لإطلاق سراح (34) رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى
مصر تدعو إسرائيل بالتوقف عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني
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حزب طالباني:حزب بارزاني وراء أزمة الرواتب في الإقليم وليس الحكومة الاتحادية
مسؤول حكومي:إيران تقطع المياه عن العراق والسوداني مستمراً في دعم اقتصادها وتجارتها الفاسدة
وزارة الزراعة تعلن عن خطة لزياة المخزون السمكي
السوداني:هيكلة المصارف الحكومية ستوفر الانفتاح بمواصفات عالمية حديثة
وزارة النقل تعلن استلامها (13) طائرة حديثة لتعزيز الأسطول الجوي
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عدنان حمد مدربا لنادي العروبة السعودي
كاساس: تأهل المنتخب العراقي لبطولة العالم يتطلب أولاً الفوز على الكويت وفلسطين
اليوم.. أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 13 لنجوم العراق لكرة القدم
تشكيل لجنة خبراء لتقديم النصائح إلى المدرب كاساس
الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤجل مباريات دوري الفئات العمرية إلى ما بعد امتحانات نصف السنة
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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مسؤول حكومي:إيران تقطع المياه عن العراق والسوداني مستمراً في دعم اقتصادها وتجارتها الفاسدة
السوداني لخامئني: رغباتكم أوامر ولن نحل الحشد لأنه قوة النظام السياسي
العراق سيواجه عجز مالي كبير في 2025 جراء تهريب ماله العام إلى إيران وتخفيض أسعار النفط
السوداني: علاقة العراق بإيران كعلاقة الأم بولدها
السوداني: سنبقى ندافع عن إيران ونظامها السياسي حتى الموت
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