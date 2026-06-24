عراقجي يحط في بغداد الأحد.. ملفات إقليمية وتشييع خامنئي على الطاولة

كشفت مصادر مطلعة، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة بغداد يوم الأحد المقبل، في إطار مشاورات سياسية تتزامن مع تطورات إقليمية وتحضيرات خاصة بمراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وبحسب معلومات تداولتها وسائل إعلام مقربة من طهران، فإن الزيارة ستتضمن لقاءات مع مسؤولين عراقيين لبحث مستجدات المشهد الإقليمي، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن نتائج المباحثات التي شهدتها سويسرا مؤخراً، فضلاً عن مناقشة الترتيبات الخاصة بمراسم التشييع المرتقبة.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من بغداد أو طهران يكشف تفاصيل برنامج الزيارة أو الملفات الأخرى التي قد تتصدر جدول أعمالها.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع إعلان السلطات الإيرانية جدولاً زمنياً يمتد لستة أيام خلال شهر تموز المقبل لتشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته، في مراسم يُتوقع أن تشهد مشاركة واسعة.

ووفق البرنامج المعلن، سينقل الجثمان في الثامن من تموز إلى العراق لإقامة مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء، قبل أن تختتم المراسم في التاسع من الشهر ذاته بدفن الجثمان في حرم الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية.