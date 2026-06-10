عراقجي يشعل المواجهة: “غادروا المنطقة إذا أردتم السلامة”

حذّر وزير الخارجية الإيراني من أن أي هجوم أو تهديد يستهدف بلاده لن يمر دون رد، موجهاً رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة دعا فيها قواتها إلى مغادرة المنطقة إذا كانت تسعى إلى ضمان سلامتها، وذلك في أعقاب ضربات أميركية استهدفت مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز.

وقال الوزير في منشور على منصة “إكس” إن الولايات المتحدة، ورغم ما وصفه بخسائرها في ساحات المواجهة، تواصل اختبار قدرة بلاده على الرد، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتهاون مع أي اعتداء أو تهديد.

وأضاف في رسالته أن على واشنطن مغادرة المنطقة “إذا أرادت أن تكون آمنة”، مشيراً إلى أن تاريخ الخليج يتضمن — بحسب تعبيره — محطات عديدة لما وصفها بعواقب التدخلات الخارجية.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان تنفيذ ضربات عسكرية وصفت بأنها “دفاعية” و“متناسبة”، رداً على حادثة إسقاط مروحية أميركية قرب مضيق هرمز، وهو ما فجّر موجة جديدة من التوتر في المنطقة.

وبينما تحدثت مصادر إعلامية عن استهداف أنظمة دفاع جوي ورادارات في جنوب إيران، أفادت تقارير أخرى بسماع انفجارات في عدة مناطق جنوبية، قبل أن تتراجع حدة العمليات لاحقاً وسط مؤشرات على هدوء نسبي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متجدداً على خلفية مواجهات سابقة بين أطراف إقليمية ودولية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى إعادة إحياء تفاهمات تتعلق بالملاحة في الخليج والملف النووي الإيراني، إلا أن التطورات الأخيرة ألقت بظلال من الشك على مسار تلك الجهود.