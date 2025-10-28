عرب كركوك:تصريحات مسرور تهديد للأمن القومي العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استنكر رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني التي وصف فيها محافظة كركوك بالمحتلة، معتبراً تلك التصريحات “مرفوضة وخطرة وتمس وحدة العراق وأمنه الوطني”.وقال الشمري،في حديث صحفي، إن “تصريحات قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد كركوك تمثل تجاوزاً خطيراً على سيادة العراق ووحدته الوطنية، ولا تختلف في جوهرها عن الخطابات الطائفية أو العنصرية التي تهدد السلم الأهلي”.وأضاف أن “وصف كركوك بالمحتلة لا يمكن أن يُعد زلة لسان لان مسرور كررها اكثر من مرة، بل يعبر عن الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي، وهو ما يستدعي موقفاً حازماً من المفوضية العليا للانتخابات والمؤسسات الدستورية المعنية”.وأشار الشمري إلى أن “القوات العراقية التي حررت الأرض وقدمت التضحيات لا يمكن وصفها بالمحتلة بأي حال من الأحوال، ومن يقدم على ذلك يعد عدواً للعراق وشعبه”.وطالب رئيس هيئة الرأي العربية “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، والنظر في استبعاد الحزب من السباق الانتخابي لمخالفته ثوابت الدستور وإطلاقه تصريحات تمس هيبة الدولة”.وختم بالقول إن “أمن كركوك واستقرارها مسؤولية وطنية مشتركة، ويجب أن تُصان من التصريحات المتشنجة والمشاريع السياسية الضيقة التي تهدد وحدة العراق أرضاً وشعباً”.

