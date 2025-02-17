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الضمير الإيراني العامري يفرض على الرئاسة البرلمانية تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
نائب: وزير الخارجية يمثل حكومة البارزاني فقط
ائتلاف المالكي يطالب السوداني بعدم دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد
عرب كركوك: مجلس المحافظة معطل ويجب حله وفقا للقانون
البنك المركزي العراقي يعلن عن انخفاض في احتياطه المالي
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البنك المركزي العراقي يعلن عن انخفاض في احتياطه المالي
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
بالأسماء المصارف وشركات الصيرفة العراقية المشمولة بالعقوبات الأمريكية
مصدر حكومي:عقوبات أمريكية على مصارف وشركات صيرفة عراقية لتهريبها الدولار إلى إيران
هيئة المنافذ تؤكد على تعظيم إيرادات الدولة من خلال ضبط المنافذ ومنع الفساد
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يوم 22/2 مباراة منتخب العراق لقدامى اللاعبين مع نظيره اليمني في الكويت
منتخب الشباب العراقي لكرة القدم أمام نظيره السعودي
اليوم ..أهم مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
اليوم ..شباب العراق لكرة القدم في مواجهة مع نظيره الكوري الشمالي
كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين الأسم الجديد بدلا من (أساطير الخليج)
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- تحقيقات
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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نائب:العراق تحت حكم عصابة من الخونة والسراق
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة على المواطنين
المصالح المتوازنة!!..العراق يرفع حجم الصادرات التركية إلى (30) مليار دولار سنوياً وتسهيلات اقتصادية مقابل بقاء قواتها في العراق وتخفيض المياه عنه
نائب: الأحزاب الإطارية المتنفذة ترفض استجواب وزرائها الفاسدين من قبل البرلمان
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- اذاعة INN