عرب كركوك يرفضون وصفهم بالأقلية

عرب كركوك يرفضون وصفهم بالأقلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الأحد (25 آب 2024)، الأعضاء العرب في مجلس كركوك بتصحيح الأخطاء التي انتجتها جلسة فندق الرشيد وإنهاء الانقسام العربي.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “الأطراف العربية مطالبة اليوم بإيقاف انقسام المكون العربي وتداعيات ذلك على مستقبل المكون وتصحيح الأخطاء التي انتجتها جلسة فندق الرشيد”.وأضاف أنه “في الوقت الذي نحملهم المسؤولية التاريخية عما حدث ونستنكر التصريحات الصادرة من أحد الأعضاء العرب، والذي وصف بعض العشائر العربية بالأقليات”، مبيناً أن “هذا الامر مرفوض وكذلك ردات الفعل التي تنال من وحدة المكون العربي”.وأوضح الشمري أن “هذا الانقسام يضر بنا كمكون، وجميع العشائر محترمة ولا يجوز إطلاق هكذا عبارات فكل العشائر كريمة ومحترمة”.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة اختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

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