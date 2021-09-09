عرب وتركمان كركوك:نرفض اشراك البيشمركة في أمن المحافظة

عرب وتركمان كركوك:نرفض اشراك البيشمركة في أمن المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت جبهة تركمان العراق الموحد والتحالف العربي في كركوك، اليوم الأربعاء، رفضهما تشكيل قوات مشتركة مع حرس الاقليم وابقاء ملفها اتحادياً.وأكد ممثلو العرب والتركمان في مجلس النواب العراقي، وقائمة جبهة تركمان العراق الموحد والتحالف العربي في كركوك، في بيان مشترك ، رفضهم المطلق “لتشكيل قوات امنية مشتركة من القوات الاتحادية وحرس الاقليم”.وأضاف البيان: “في الوقت الذي نثمن فيه الجهود الكبيرة والنجاحات التي تحققها القوات الامنية الاتحادية في مقارعة الارهاب وتحقيق الانتصارات والتي تجسدت اليوم في القضاء على عدد من الارهابيين بعملية ثأر شهداء الشرطة الاتحادية”.وتابع: “نجدد دعمنا لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، إلا إننا نرفض اي مساس بالمكاسب التي تحققت بعد تطبيق ونجاح خطة فرض القانون عام 2017، كما ونرفض انتشار وتحرك قوات حدد الدستور العراقي مهامها في الاقليم وليس كركوك”.وطالب، بـ”شكل ثابت إبقاء ملف كركوك الامني اتحادياً وارسال تعزيزات عسكرية للمحافظة لمعالجة بعض الجيوب والمخابىء والمناطق التي يستغلها الارهاب”.

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